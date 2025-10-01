В России
Опубликовано 01 октября 2025, 16:33
1 мин.

В Красноярске откроется кластер по глубокой переработке редкоземельных металлов

Работа начнется в 2026 году
В Красноярске с 2026 года начнет функционировать масштабный научно-технологический кластер, ориентированный на глубокую переработку редких и редкоземельных металлов. Этот проект станет ключевой частью инновационного центра «Долина Менделеева». Инициаторами его создания выступили Сибирский федеральный университет и Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева.
Кластер будет иметь распределенную структуру. Научные площадки откроются в Москве на базе РХТУ и в Красноярске на базе СФУ и местного научного центра СО РАН. Технопарковая зона расположится под Минусинском в южной части края. На базе Сибирского федерального университета планируется создать международный центр компетенций, а также специализированные лаборатории для научных изысканий.

Финансирование исследовательских работ будет осуществляться как за счет государственных заказов, так и по контрактам с промышленными предприятиями. К концу текущего года вузы актуализируют стратегию развития центра и кластера в соответствии с постановлением правительства. Параллельно с 2026 года университеты запустят подготовку квалифицированных кадров для технологических направлений, связанных с деятельностью «Долины Менделеева».

