В Красноярске откроется кластер по глубокой переработке редкоземельных металлов

Кластер будет иметь распределенную структуру. Научные площадки откроются в Москве на базе РХТУ и в Красноярске на базе СФУ и местного научного центра СО РАН. Технопарковая зона расположится под Минусинском в южной части края. На базе Сибирского федерального университета планируется создать международный центр компетенций, а также специализированные лаборатории для научных изысканий.

Финансирование исследовательских работ будет осуществляться как за счет государственных заказов, так и по контрактам с промышленными предприятиями. К концу текущего года вузы актуализируют стратегию развития центра и кластера в соответствии с постановлением правительства. Параллельно с 2026 года университеты запустят подготовку квалифицированных кадров для технологических направлений, связанных с деятельностью «Долины Менделеева».