В Красноярске откроют инженерную школу для подготовки специалистов

Опубликовано 13 ноября 2025, 22:191 мин.
В Красноярске откроют инженерную школу для подготовки специалистовОна займется технологиями связи для спутников и БПЛА
В Красноярске на базе Университета Решетнева и Сибирского федерального университета планируют открыть передовую инженерную школу «Гибридные системы связи». Как сообщил ректор Университета Решетнева Эдхам Акбулатов, запуск школы запланирован на 2027 год.
© Ferra.ru
Учебное заведение будет готовить инженеров для разработки перспективных технологий связи нового поколения. В частности, программа охватит подготовку специалистов по системам управления спутниками и беспилотными летательными аппаратами, а также инженеров по проектированию конструкций БПЛА.
При федеральной поддержке школа сможет выпустить 50 инженеров к 2028 году, а к 2032 году их общее число достигнет одной тысячи. Проект реализуется в рамках федеральной инициативы Минобрнауки России, направленной на подготовку кадров для технологического суверенитета страны.