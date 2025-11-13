В Красноярске откроют инженерную школу для подготовки специалистов

Учебное заведение будет готовить инженеров для разработки перспективных технологий связи нового поколения. В частности, программа охватит подготовку специалистов по системам управления спутниками и беспилотными летательными аппаратами, а также инженеров по проектированию конструкций БПЛА.

При федеральной поддержке школа сможет выпустить 50 инженеров к 2028 году, а к 2032 году их общее число достигнет одной тысячи. Проект реализуется в рамках федеральной инициативы Минобрнауки России, направленной на подготовку кадров для технологического суверенитета страны.