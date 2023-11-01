В Красноярске построят центр креативных индустрий

Губернатор добавил, что конкретные сроки завершения проекта можно будет озвучить после завершения проектирования.

Согласно ранее опубликованной информации, "Поздеев-центр" будет состоять и пяти этажей и иметь общую площадь в 12,4 тыс. квадратных метров. В нем будет находиться музейно-выставочный комплекс, включая выставочное пространство для работ художника Андрея Поздеева из Красноярска, а также места для образовательных мероприятий, отмечает ТАСС.