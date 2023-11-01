В Красноярске построят центр креативных индустрий

В Красноярске построят центр креативных индустрийФинансовых проблем с финансированием проекта нет
В Красноярске происходит процесс разработки центра креативных индустрий "Поздеев-центр", рассказал губернатор края Михаил Котюков. Также не возникает финансовых проблем с финансированием проекта, пишет ТАСС.
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Сейчас ведется проектирование, деньги в полном объеме есть. Будет выполнен проект, поэтому будем дальше принимать решение о начале этапов строительства.
Губернатор добавил, что конкретные сроки завершения проекта можно будет озвучить после завершения проектирования.
Согласно ранее опубликованной информации, "Поздеев-центр" будет состоять и пяти этажей и иметь общую площадь в 12,4 тыс. квадратных метров. В нем будет находиться музейно-выставочный комплекс, включая выставочное пространство для работ художника Андрея Поздеева из Красноярска, а также места для образовательных мероприятий, отмечает ТАСС.