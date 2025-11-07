В Красноярске появится кластера переработки металлов

Проект будет реализован на территориях Красноярского края, Иркутской области, Хакасии и Тывы. Его целью является преобразование ресурсного потенциала Сибири в основу для инновационного развития страны.

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, выступавший инициатором создания кластера, отметил, что Сибирское отделение РАН станет ключевым звеном в реализации проекта. Участие в нем предусматривает существенные преференции и льготы для промышленных компаний.

Кластер объединит добычу и переработку редких и редкоземельных металлов с разработкой передовых материалов, микроэлектроники, энергетических решений и систем искусственного интеллекта.