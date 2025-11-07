В Красноярске появится кластера переработки металлов

Опубликовано 07 ноября 2025, 14:241 мин.
В Красноярске появится кластера переработки металловПроект охватит четыре региона Сибири
В Красноярске заключено соглашение о создании кластера глубокой переработки критических металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе. Документ подписали Сибирское отделение РАН и Фонд развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева».
Проект будет реализован на территориях Красноярского края, Иркутской области, Хакасии и Тывы. Его целью является преобразование ресурсного потенциала Сибири в основу для инновационного развития страны.
Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, выступавший инициатором создания кластера, отметил, что Сибирское отделение РАН станет ключевым звеном в реализации проекта. Участие в нем предусматривает существенные преференции и льготы для промышленных компаний.
Кластер объединит добычу и переработку редких и редкоземельных металлов с разработкой передовых материалов, микроэлектроники, энергетических решений и систем искусственного интеллекта.