В России
Опубликовано 10 октября 2024, 17:07
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В Красноярске разработали веб-приложение для оценки дорожного движения

Новый сервис поможет избежать пробок и улучшить инфраструктуру
Специалисты НОЦ «Енисейская Сибирь» совместно с партнерами разработали веб-приложение, которое поможет муниципальным службам и жителям точнее оценивать время в пути и избегать пробок, особенно в часы пик. Этот сервис не только анализирует существующее дорожное движение, но и поддерживает проектирование дорожной инфраструктуры для новых жилых районов.
В Красноярске разработали веб-приложение для оценки дорожного движения

© Ferra.ru

Образование заторов на дорогах негативно сказывается на жителях мегаполисов, а также приводит к экологическим и экономическим последствиям. Ученые подчеркивают, что увеличение пробок ведет к повышению уровня загрязнения воздуха.

Система управления транспортными потоками использует алгоритмы машинного обучения, обрабатывающие данные о ДТП, пробках и погодных условиях. На основе этой информации приложение позволяет прогнозировать, как изменения в инфраструктуре повлияют на дорожную ситуацию.

Первая версия программы уже функционирует на мощностях Сибирского федерального университета и адаптирована для Красноярска. В дальнейшем разработка может быть масштабирована для других городов, что позволит улучшить качество транспортного обслуживания и сократить время в пути для жителей.