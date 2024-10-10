В Красноярске разработали веб-приложение для оценки дорожного движения

Образование заторов на дорогах негативно сказывается на жителях мегаполисов, а также приводит к экологическим и экономическим последствиям. Ученые подчеркивают, что увеличение пробок ведет к повышению уровня загрязнения воздуха.

Система управления транспортными потоками использует алгоритмы машинного обучения, обрабатывающие данные о ДТП, пробках и погодных условиях. На основе этой информации приложение позволяет прогнозировать, как изменения в инфраструктуре повлияют на дорожную ситуацию.

Первая версия программы уже функционирует на мощностях Сибирского федерального университета и адаптирована для Красноярска. В дальнейшем разработка может быть масштабирована для других городов, что позволит улучшить качество транспортного обслуживания и сократить время в пути для жителей.