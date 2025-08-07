В России
В Красноярске создадут биотехнологии для добычи золота

Учёные исследуют способы переработки с помощью микробов
В Красноярске при Сибирском федеральном университете создают лабораторию промышленных биотехнологий. Её задача — разработать новые методы извлечения золота из так называемых упорных руд, в которых металл содержится в труднодоступной форме.
Такие руды составляют до 30% мировых запасов золота. В России их доля ещё выше — около 80% в портфелях добывающих компаний. Золото в них часто связано с вредными примесями вроде мышьяка и углеродных соединений, поэтому традиционные методы переработки неэффективны — извлечь удаётся не более 10% металла.

Учёные намерены применять метод биовыщелачивания — это способ, при котором микроорганизмы помогают извлекать золото из руд. Исследования будут учитывать условия пониженных температур, в том числе для возможного применения в Арктике. В будущем технологии планируют использовать не только для добычи золота, но и для рекультивации загрязнённых территорий.

Сейчас специалисты проводят микробиологический анализ образцов и подбирают подходящие культуры микроорганизмов, способных эффективно разлагать трудные соединения. Ожидается, что новые методы позволят увеличить уровень извлечения золота до 90%.

Кроме того, технологии помогут использовать старые отвалы и хвосты, которые в Красноярском крае занимают более 17 тысяч гектаров.

