В Красноярске создадут центр ИИ для промышленности

Проректор по перспективным проектам СФУ, куратор проектного офиса научно-образовательного центра (НОЦ) «Енисейская Сибирь» Сергей Верховец рассказал, что в числе задач, над которыми будут работать специалисты центра, — моделирование производственных систем, 3D-рудников, систем мониторинга за производственными процессами, в том числе в сфере безопасности труда, а также аналитика при разработке горнорудных месторождений.

Центр ИИ будет иметь гибкую структуру и станет площадкой для сотрудничества не только между учеными университета, но и с экспертами из других научных центров, а также с представителями промышленных предприятий, отметил Верховец.