В Красноярске создадут национальный центр спутникостроения

Опубликовано 16 октября 2025, 20:201 мин.
В Красноярске создадут национальный центр спутникостроенияНовый объект объединит промышленность и науку региона
В Красноярском крае началась разработка концепции создания национального центра спутникостроения. Решение обсудили на заседании Совета по науке и высшему образованию под руководством губернатора Михаила Котюкова. Главная цель проекта — объединить научный, образовательный и промышленный потенциал региона для развития отечественной космической отрасли.
© Ferra.ru
Будущий центр планируется создать на базе АО «Решетнев» — ведущего предприятия по производству космических аппаратов. К работе также подключатся университет имени Решетнева, Сибирский федеральный университет и лаборатории Красноярского научного центра СО РАН. Центр должен охватывать полный цикл задач — от разработки спутников до внедрения новых технологий в рамках национального проекта «Космос».
Губернатор отметил, что проект позволит региону укрепить позиции в космической сфере и внести вклад в технологическое развитие страны.