В Красноярске создадут национальный центр спутникостроения

Будущий центр планируется создать на базе АО «Решетнев» — ведущего предприятия по производству космических аппаратов. К работе также подключатся университет имени Решетнева, Сибирский федеральный университет и лаборатории Красноярского научного центра СО РАН. Центр должен охватывать полный цикл задач — от разработки спутников до внедрения новых технологий в рамках национального проекта «Космос».

Губернатор отметил, что проект позволит региону укрепить позиции в космической сфере и внести вклад в технологическое развитие страны.