В Красноярске создали ПО для ускорения инженерных расчетов

Опубликовано 16 июля 2026, 21:521 мин.
В Красноярске создали ПО для ускорения инженерных расчетовРазработка ускоряет вычисления в десятки раз
В пресс-службе Университета Решетнева в Красноярске сообщили, что ученые и студенты вуза разработали алгоритмы и программное обеспечение, которые позволяют ускорить сложные инженерные расчеты в десятки раз. Решение предназначено для авиационной, ракетно-космической и энергетической отраслей, а также для разработчиков специализированного инженерного ПО. Программа уже прошла апробацию на эталонных задачах и зарегистрирована в Роспатенте.
© Ferra.ru
По словам руководителя исследовательской группы Антона Сопова, система применяется при оптимизации конструкций, где точные расчеты аэродинамики крыла или тепловых режимов двигателя могут занимать часы или даже дни. Вместо большого количества ресурсоемких вычислений используются самоприспосабливающиеся суррогатные модели, обучающиеся на ограниченном числе точных расчетов и сокращающие количество сложных вычислений без потери качества.
Программный комплекс включает два ключевых модуля, созданных на высокоуровневом языке программирования. Разработанный метод уменьшает размерность латентного пространства в 10−20 раз, что снижает число обращений к ресурсоемким вычислениям.