В Красноярске создали ПО для ускорения инженерных расчетов

По словам руководителя исследовательской группы Антона Сопова, система применяется при оптимизации конструкций, где точные расчеты аэродинамики крыла или тепловых режимов двигателя могут занимать часы или даже дни. Вместо большого количества ресурсоемких вычислений используются самоприспосабливающиеся суррогатные модели, обучающиеся на ограниченном числе точных расчетов и сокращающие количество сложных вычислений без потери качества.

Программный комплекс включает два ключевых модуля, созданных на высокоуровневом языке программирования. Разработанный метод уменьшает размерность латентного пространства в 10−20 раз, что снижает число обращений к ресурсоемким вычислениям.