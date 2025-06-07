В Красноярске создали прототип станции спутниковой связи для БПЛА

Созданная модель под названием «Орбита М-Комплекс» входит в инициативу «Бесшовное небо», направленную на объединение технологий в воздушной и космической среде. Новая станция предназначена для сбора и мониторинга информации, а также может использоваться для создания мобильных точек связи в отдаленных районах.

Станция может оказаться полезной при поисково-спасательных операциях, в экологических экспедициях и других полевых задачах, где важно иметь устойчивый канал связи. Разработка ориентирована на вузы, радиолюбителей и научные организации, которым не хватает доступных отечественных решений.

Прототип охватывает широкий диапазон частот — от 1 МГц до 6 ГГц — и оснащtн русифицированным программным обеспечением. Также в комплекте предусмотрены учебные материалы и локальная техническая поддержка.