В Красноярске создали технологию контроля лесов с дронами

Опубликовано 17 апреля 2026, 20:521 мин.
В Красноярске создали технологию контроля лесов с дронамиМетодика дает точные цифровые данные
В пресс-службе университета Решетнева в Красноярске сообщили, что ученые вуза разработали технологию искусственного лесовосстановления с использованием беспилотных авиационных систем. Методика адаптирована для лесничеств на базе отечественного и открытого программного обеспечения.
Лесничий с помощью дрона получает не просто снимки, а юридически значимые данные с верифицированной точностью измерений. Технология воспроизводима и доступна. В ходе полевых испытаний в Ирбейском и Караульном лесничествах собирают базу данных об оптимальных параметрах съемки. Учитываются высота, режим и тип оборудования для разных лесных культур в сибирском климате, отметили в вузе.
Обработка ведется с использованием цифровых фотограмметрических систем. Созданы детализированные цифровые модели местности и ортофотопланы с привязкой к системе координат. Ожидается, что контроль лесохозяйственных работ станет оперативнее и менее трудозатратным по сравнению с наземными методами.