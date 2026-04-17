В Красноярске создали технологию контроля лесов с дронами

Лесничий с помощью дрона получает не просто снимки, а юридически значимые данные с верифицированной точностью измерений. Технология воспроизводима и доступна. В ходе полевых испытаний в Ирбейском и Караульном лесничествах собирают базу данных об оптимальных параметрах съемки. Учитываются высота, режим и тип оборудования для разных лесных культур в сибирском климате, отметили в вузе.

Обработка ведется с использованием цифровых фотограмметрических систем. Созданы детализированные цифровые модели местности и ортофотопланы с привязкой к системе координат. Ожидается, что контроль лесохозяйственных работ станет оперативнее и менее трудозатратным по сравнению с наземными методами.