В Красноярском крае создадут четыре селекционных центра семян

Новые центры будут расположены в трех районах - Ирбейском, Сухобузимском и Ужурском, где планируется производить до 69 тысяч семян ежегодно для различных сельскохозяйственных культур.

Также в Емельяновском районе строится селекционно-семеноводческий центр для сельхозкультур с инвестициями более 709 миллионов рублей. По планам, к 2028 году его мощности позволят производить до 20 тысяч тонн семенного материала ежегодно, значительно увеличив текущий объем в 8 тысяч тонн.

Развитие семеноводства в регионе также поддерживается из федерального и регионального бюджетов, обеспечивая аграриям возмещение части расходов на производство семян и агротехнологические работы. Государственные гранты будут выделяться для различных программ исследований в области сельского хозяйства.