В Курчатовском институте сообщил о дефиците кадров в агробиотехе

Патрушев отметил, что прежде всего не хватает людей, способных превращать технологию в готовый продукт. При этом Курчатовский институт готов сопровождать научные проекты и стартапы на всех этапах. Он является головной организацией двух федеральных программ: по развитию генетических технологий и по развитию сельского хозяйства. Институт работает с проектами от первичной экспертизы до взаимодействия со стартапами и даже школьными командами.