В Курчатовском институте сообщил о дефиците кадров в агробиотехе

Опубликовано 11 апреля 2026, 17:351 мин.
В Курчатовском институте сообщил о дефиците кадров в агробиотехеНужны специалисты со знанием R и Python
В России остро не хватает кадров для развития агробиотехнологий. Об этом заявил заместитель директора НИЦ «Курчатовский институт» Максим Патрушев. По его словам, сегодня нужны не просто агрономы, а специалисты с отличным знанием математики и умением программировать. В частности, требуется владение пакетами R и Python.
Патрушев отметил, что прежде всего не хватает людей, способных превращать технологию в готовый продукт. При этом Курчатовский институт готов сопровождать научные проекты и стартапы на всех этапах. Он является головной организацией двух федеральных программ: по развитию генетических технологий и по развитию сельского хозяйства. Институт работает с проектами от первичной экспертизы до взаимодействия со стартапами и даже школьными командами.