В Курчатовском институте улучшили мемристоры с помощью аналога витамина B12

Мемристоры — это компоненты микроэлектроники, которые способны одновременно хранить и обрабатывать информацию. Они могут быть использованы в качестве искусственных синапсов, соединяя нейроны для передачи электрических сигналов, что открывает путь для создания более эффективных нейроподобных устройств.

Ученые из НИЦ «Курчатовский институт» и Ивановского государственного химико-технологического университета обнаружили, как можно менять параметры мемристоров с помощью безнуклеотидного аналога витамина B12. Эксперименты проводились на органических мемристорах, сделанных из полианилина, которые обладают уникальными характеристиками, позволяющими им взаимодействовать с биологическими системами, отметили в пресс-службе.

В ходе исследований ученые выяснили, что добавление аквацианокобинамида в раствор электролита позволяет снизить напряжение, необходимое для переключения мемристора. Это приближает работу устройства к биосовместимым уровням.