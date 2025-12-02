В Кургане создали модульные титановые имплантаты для костей

Опубликовано 02 декабря 2025, 16:551 мин.
В Кургане создали модульные титановые имплантаты для костейКонструкция ускоряет лечение
Ученые Курганского государственного университета совместно с коллегами из Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии им. Г. А. Илизарова разработали модульные титановые имплантаты для замещения дефектов длинных костей. В отличие от индивидуально изготавливаемых на 3D-принтере аналогов, новая конструкция собирается из заранее произведенных стандартных модулей прямо во время операции.
© Ferra.ru
Модули имеют ячеистую структуру и соединяются между собой системой «шип-паз». Благодаря разным диаметрам их можно комбинировать для различных костей и уровней повреждения. Биоактивное покрытие способствует быстрому прорастанию сосудов и костной ткани, отметили в пресс-службе вуза.
Основным преимуществом является оперативность и гибкость подбора имплантата, что критично при сложных травмах. Опытные образцы прошли механические испытания, подтвердившие способность выдерживать необходимые нагрузки.