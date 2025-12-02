В Кургане создали модульные титановые имплантаты для костей

Модули имеют ячеистую структуру и соединяются между собой системой «шип-паз». Благодаря разным диаметрам их можно комбинировать для различных костей и уровней повреждения. Биоактивное покрытие способствует быстрому прорастанию сосудов и костной ткани, отметили в пресс-службе вуза.

Основным преимуществом является оперативность и гибкость подбора имплантата, что критично при сложных травмах. Опытные образцы прошли механические испытания, подтвердившие способность выдерживать необходимые нагрузки.