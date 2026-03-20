В Кургане запустили выпуск камер для высоковольтных выключателей

20 марта 2026
В Кургане запустили выпуск камер для высоковольтных выключателейУченые помогли создать пресс-формы
В Кургане наладили выпуск дугогасительных камер для высоковольтных электрических выключателей. Эти устройства предотвращают возникновение искровых процессов внутри электрооборудования. Проект реализовали ученые Курганского госуниверситета вместе с сотрудниками Курганского электромеханического завода и конструкторского бюро.
В пресс-службе вуза отметили, что необходимость в организации нового производства возникла после того, как прежний поставщик таких камер временно прекратил работу. Специалистам нужно было срочно создать высокоточные технологические пресс-формы. Ученые разработали технологию изготовления формообразующих элементов, провели исследовательские работы и изготовили рабочий образец.
Камеры делают из полиметилметакрилата. При нагревании этот материал выделяет газ, который создает защитный слой и не дает возникнуть огню.