В Курске запустили оплату проезда в автобусах через приложение «Яндекс Go»

Чтобы купить билет, пассажиру достаточно включить Bluetooth на смартфоне, открыть в приложении раздел «Транспорт» и выбрать нужный автобус или троллейбус. Также можно воспользоваться специальной меткой в салоне: когда телефон поймает сигнал, билет приобретается автоматически.

Как сообщили в компании, в регионе более 98 процентов поездок уже оплачиваются безналично. Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов пояснил, что столица делится опытом с регионами. Нововведение должно повысить комфорт для более чем 430 тысяч пассажиров. Генеральный директор «Сбертройки» Елена Колесникова добавила, что теперь для оплаты не нужны банковские или транспортные карты, достаточно смартфона.