В Курской области запустят производство цинка из вторичных ресурсов

Полученное сырье пойдет на производство вельц-оксида цинка (для цинкового производства), клинкера (для черной металлургии и цементной промышленности), а также вторичных возгонов (для цветной металлургии). Строительство завода «Цинкум» завершится в конце 2024 года, а инвестиции в проект составят более 7 миллиардов рублей.

Запуск завода «Цинкум» станет важным шагом к развитию экономики замкнутого цикла в России и позволит сократить объемы захоронения отходов.