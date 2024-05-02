В Курской области запустят производство цинка из вторичных ресурсов

Опубликовано 02 мая 2024, 19:09
1 мин.
В Курской области запустят производство цинка из вторичных ресурсовДо 120 тысяч тонн в год
В Железногорском районе Курской области появится завод по утилизации цинксодержащих отходов. Предприятие станет частью пилотного проекта в рамках федеральной программы «Экономика замкнутого цикла». Завод ООО «Цинкум» будет перерабатывать до 120 тысяч тонн вторичных ресурсов в год, извлекая из них цинк, железо и другие ценные компоненты.
© Ferra.ru
Полученное сырье пойдет на производство вельц-оксида цинка (для цинкового производства), клинкера (для черной металлургии и цементной промышленности), а также вторичных возгонов (для цветной металлургии). Строительство завода «Цинкум» завершится в конце 2024 года, а инвестиции в проект составят более 7 миллиардов рублей.
Запуск завода «Цинкум» станет важным шагом к развитию экономики замкнутого цикла в России и позволит сократить объемы захоронения отходов.