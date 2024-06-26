В Кузбассе разработали технологию ускоренного получения растительных масел

Технология позволяет получать высококачественное растительное масло в пять раз быстрее по сравнению с традиционным гидравлическим прессованием. С использованием экологически безопасной спиртовой экстракции масел из семян и отходов, новая методика обеспечивает сохранность качества продукции, снижение энергозатрат и себестоимости производства.

В пресс-службе отметили, что традиционные методы, такие как холодный отжим, требуют высококачественных семян и оставляют до 70% масла в отходах производства. В отличие от химической экстракции, использование спиртовой технологии не только эффективно с экономической точки зрения, но и полностью безопасно для окружающей среды и здоровья потребителей.