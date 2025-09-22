В России
Опубликовано 22 сентября 2025, 11:40
1 мин.

В Кузбассе создадут первый в России центр углехимии за 400 млн рублей

В нем разработаю технологии глубокой переработки угля
В пресс-службе правительства Кемеровской области сообщили, что на базе Кузбасского государственного технического университета будет создан первый в России межрегиональный центр инженерных разработок по углехимии. На эти цели выделено 400 миллионов рублей из федерального бюджета.
В Кузбассе создадут первый в России центр углехимии за 400 млн рублей

© Ferra.ru

Центр станет уникальной площадкой полного цикла — от научной идеи до коммерциализации технологий глубокой переработки угля. Проект реализует консорциум в составе КузГТУ, федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН, Донбасского государственного технического университета и научно-образовательного центра «Кузбасс-Донбасс».

Основными направлениями работы центра будут производство синтетического топлива и водорода, создание новых материалов для авиации и космоса, выделение ценных элементов для химической промышленности, разработка сорбентов для очистки воды и воздуха, а также цифровизация процессов.

Ожидается, что к 2030 году экономический эффект от деятельности центра составит не менее 800 миллионов рублей. Планируется разработать и передать промышленности не менее 20 конкурентоспособных технологий для производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

Проект поддержан Министерством энергетики России и ведущими промышленными компаниями угольных регионов.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#наука