В Кузбассе восстановили почти 58 тыс. гектаров лесов

В Кузбассе восстановили почти 58 тыс. гектаров лесовЗа пять лет
В Пресс-службе правительства Кемеровской области сообщили, что в рамках нацпроекта "Экология" в Кузбассе успешно восстановили почти 58 тысяч гектаров лесов за последние пять лет. Это больше показателей предыдущего периода и свидетельствует о значительном прогрессе в сохранении лесных массивов, пишет ТАСС.
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Одним из наиболее сложных и затратных этапов является создание новых хвойных лесов, осуществляемое как ручным, так и механизированным способом. За последние пять лет было высажено около 12 тысяч гектаров новых лесов, а также проведена уходовая обработка почти на 70 тысячах гектаров, отметили в пресс-службе.
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подчеркнул важность восстановления лесов вокруг городов, где специалисты активно занимаются восстановлением участков, где лес был вырублен или пострадал от вредителей и болезней.
Регион также развивает новые питомники для выращивания саженцев, что важно для стабильного восстановления лесов. Строятся тепличные комплексы и питомники, которые будут ежегодно готовить миллионы саженцев для восстановления лесных массивов.