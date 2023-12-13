В Кузбассе восстановили почти 58 тыс. гектаров лесов

Одним из наиболее сложных и затратных этапов является создание новых хвойных лесов, осуществляемое как ручным, так и механизированным способом. За последние пять лет было высажено около 12 тысяч гектаров новых лесов, а также проведена уходовая обработка почти на 70 тысячах гектаров, отметили в пресс-службе.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подчеркнул важность восстановления лесов вокруг городов, где специалисты активно занимаются восстановлением участков, где лес был вырублен или пострадал от вредителей и болезней.

Регион также развивает новые питомники для выращивания саженцев, что важно для стабильного восстановления лесов. Строятся тепличные комплексы и питомники, которые будут ежегодно готовить миллионы саженцев для восстановления лесных массивов.