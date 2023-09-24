В «Лаборатории Касперского» рассказали о росте кибератак

В «Лаборатории Касперского» рассказали о росте кибератакПо всему миру
«Лаборатория Касперского» сообщила о динамичном росте числа кибератак в мире, ежедневно только они встречают около 400 тыс. новых вредоносных файлов. Об этом поведал Евгений Касперский в беседе с РИА Новости.
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Он подчеркнул, что кибератаки являются глобальной проблемой, затрагивающей различные отрасли, включая бизнес, государственные структуры, критически важную инфраструктуру и промышленность.
Хотя некоторые вредоносные файлы быстро обнаруживаются благодаря эффективным сигнатурам, многие остаются незамеченными. Касперский подчеркнул, что мотивы киберпреступников остаются неизменными - они стремятся заполучить ценные объекты.
Поэтому очень важно иметь на своих устройствах антивирусы, либо внимательнее относиться к тому, на какие сайты вы заходите и какие файлы скачиваете, а тем более запускаете на своей «машине».