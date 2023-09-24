В «Лаборатории Касперского» рассказали о росте кибератак

Он подчеркнул, что кибератаки являются глобальной проблемой, затрагивающей различные отрасли, включая бизнес, государственные структуры, критически важную инфраструктуру и промышленность.

Хотя некоторые вредоносные файлы быстро обнаруживаются благодаря эффективным сигнатурам, многие остаются незамеченными. Касперский подчеркнул, что мотивы киберпреступников остаются неизменными - они стремятся заполучить ценные объекты.

Поэтому очень важно иметь на своих устройствах антивирусы, либо внимательнее относиться к тому, на какие сайты вы заходите и какие файлы скачиваете, а тем более запускаете на своей «машине».