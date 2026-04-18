В Лаборатории солнечной астрономии объяснили, почему парад планет останется невидимым

Опубликовано 18 апреля 2026, 01:05
В Лаборатории солнечной астрономии объяснили, почему парад планет останется невидимымИз-за Солнца
Российская Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН (XRAS) опровергла возможность увидеть редкий и красивый апрельский парад планет, когда Сатурн, Марс и Нептун будут находиться в узком секторе неба. Причина — нахождение планет слишком близко к Солнцу, из-за чего небесные тела затеряются в его свете.
В сообщении Лаборатории сказано, что это касается наблюдателей из России. Будет ли видно это «действительно редкое и красивое» явление в другом полушарии, не уточняется.
В Лаборатории также пояснили, что планеты будут появляться на горизонте рано утром одновременно с Солнцем, из‑за чего их просто не будет видно на фоне яркого света наступающего дня. Максимальное сближение «участников» выравнивания ожидается утром 20 и 21 апреля.
«Да, и максимальное сближение будет не в субботу, а 20 и 21 апреля (утром в понедельник и во вторник), хотя это, впрочем, уже совсем мелочи. Явление, к слову, действительно редкое и красивое, так что жаль», — прокомментировали учёные.
Автор:Андрей Кадуков
