В Ленинградской области открыли передвижной компьютерный класс

Мобильный комплекс включает 20 планшетов для учеников, ноутбук для учителя и оборудование для развертывания беспроводной сети. Вся техника хранится и транспортируется в специальной тележке на колесах, которая также служит зарядной станцией и защищенным шкафом.

Новое оборудование позволяет проводить цифровые занятия в любом помещении школы, устраняя привязку к стационарному компьютерному классу. Педагоги могут использовать специальное программное обеспечение для управления учебным процессом, трансляции материалов и контроля выполнения заданий.

Как отметил председатель комитета цифрового развития региона Андрей Сытник, Ленинградская область системно привлекает бизнес к цифровизации образования. Современное оборудование позволяет школьникам пользоваться всеми цифровыми сервисами области и изучать предметы в мобильном формате.