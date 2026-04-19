В Ленинградской области первыми в России начали обращаться в МФЦ без паспорта

В пресс-службе регионального правительства сообщили, что технологию планируют внедрить в 15 областных МФЦ, оснащенных биотерминалами. Для создания цифрового профиля потребуется зарегистрированная биометрия в Единой биометрической системе или загранпаспорт нового образца.

Система позволяет подтвердить личность заявителя без предъявления традиционного документа, что ускоряет и упрощает получение госуслуг.

Ранее стало известно, что c 1 апреля 2026 года у россиян появилась возможность заселяться в гостиницы с помощью цифрового паспорта в приложении «Госуслуги». Как пояснили в Минэкономразвития, электронный документ может полностью заменить бумажный, но только в тех отелях, которые самостоятельно перешли на этот формат и имеют для этого техническую возможность.