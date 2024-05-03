В Ленобласти будут обучать управлению беспилотными аппаратами

Ученики 10−11 классов смогут освоить программу «Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом». Обучение будет включать в себя проектирование, программирование и управление БПЛА, а также подготовку к соревнованиям. В лаборатории установлено семь симуляторов, рабочие места для сборки, ремонта и программирования БПЛА, а также куб для тренировок по управлению.

Это направление становится все более востребованным не только в военной сфере, но и в промышленности и других отраслях. Руководство Центра подчеркивает важность данного обучения для будущих профессионалов, отмечая возможность приобретения профессиональных навыков еще на школьном этапе.