В Ленобласти займутся развитием гражданских беспилотников

Опубликовано 05 июня 2026, 20:071 мин.
В Ленобласти займутся развитием гражданских беспилотниковПодписано соглашение на ПМЭФ
Ленинградская область совместно с АО НПП Радар ммс начнет развитие гражданской беспилотной авиации и транспортно-логистической инфраструктуры. Соглашение было подписано в рамках ПМЭФ-2026 губернатором региона Александром Дрозденко и генеральным директором предприятия Георгием Анцевым, пишет ТАСС.
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Проект предполагает расширение использования беспилотных технологий, а также внедрение систем мониторинга и защиты промышленных объектов. Отдельное внимание планируется уделить развитию водных маршрутов и скоростного флота, которые должны стать частью новой транспортной сети региона.
По словам Дрозденко, сотрудничество с компанией усилит работу в сфере беспилотных систем и повысит уровень комплексной безопасности. Эти направления рассматриваются как стратегически важные для региона и страны в целом.