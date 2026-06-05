В России
Опубликовано 05 июня 2026, 20:07
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В Ленобласти займутся развитием гражданских беспилотников

Подписано соглашение на ПМЭФ
Ленинградская область совместно с АО НПП Радар ммс начнет развитие гражданской беспилотной авиации и транспортно-логистической инфраструктуры. Соглашение было подписано в рамках ПМЭФ-2026 губернатором региона Александром Дрозденко и генеральным директором предприятия Георгием Анцевым, пишет ТАСС.
В Ленобласти займутся развитием гражданских беспилотников

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Проект предполагает расширение использования беспилотных технологий, а также внедрение систем мониторинга и защиты промышленных объектов. Отдельное внимание планируется уделить развитию водных маршрутов и скоростного флота, которые должны стать частью новой транспортной сети региона.

По словам Дрозденко, сотрудничество с компанией усилит работу в сфере беспилотных систем и повысит уровень комплексной безопасности. Эти направления рассматриваются как стратегически важные для региона и страны в целом.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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