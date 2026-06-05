В Ленобласти займутся развитием гражданских беспилотников

Проект предполагает расширение использования беспилотных технологий, а также внедрение систем мониторинга и защиты промышленных объектов. Отдельное внимание планируется уделить развитию водных маршрутов и скоростного флота, которые должны стать частью новой транспортной сети региона.

По словам Дрозденко, сотрудничество с компанией усилит работу в сфере беспилотных систем и повысит уровень комплексной безопасности. Эти направления рассматриваются как стратегически важные для региона и страны в целом.