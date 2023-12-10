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16:42, 10 декабря 2023
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В Ленобласти запустят электронные социальные карты для льготных категорий

По ней можно будет получать скидки

C начала января следующего года в Ленинградской области запустят электронные социальные карты. Они призваны помочь многодетным семьям и другим льготным категориям населения. Обладатели карты смогут получать скидки на товары или услуги в различных организациях, пишет ТАСС.

В Ленобласти запустят электронные социальные карты для льготных категорий

© Ferra.ru

По словам председателя комитета по социальной защите населения Ленинградской области, Анастасии Толмачевой, карта будет представлена в форме электронного документа. Заявление на получение карты можно будет оформить онлайн на региональном портале государственных услуг.

Электронная карта позволяет заменить документ, и человеку не придется носить с собой множество бумажных оригиналов и различных справок. Человек на телефоне сможет показать карту, и организация предоставит свои льготные услуги.

Анастасии Толмачевой
Председателяюкомитета по социальной защите населения Ленинградской области
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