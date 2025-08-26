В России
Опубликовано 26 августа 2025, 23:38
1 мин.

В ЛЭТИ откроют лабораторию промышленной автоматизации

Студенты будут работать с современным оборудованием
В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» сообщили, что вуз и Петербургская энергосберегающая компания создадут совместную лабораторию для подготовки специалистов в области промышленной автоматизации. Соглашение о сотрудничестве уже заключено.
Основной задачей новой лаборатории станет подготовка кадров для создания и обслуживания систем управления технологическим оборудованием на промышленных предприятиях. Студенты и преподаватели получат доступ к современным аппаратным и программным средствам отечественного производства.

В лаборатории будет установлено различное оборудование: преобразователи частоты, приводы постоянного тока, электродвигатели, программируемые логические контроллеры, HMI-панели, промышленные сетевые коммутаторы и SCADA-системы. Это позволит студентам приобретать практические навыки работы с реальными промышленными системами.

Планируется, что университет и компания будут совместно разрабатывать и внедрять сетевые образовательные программы, востребованные в промышленности. Такой подход поможет обеспечить подготовку специалистов, соответствующих современным требованиям рынка труда.