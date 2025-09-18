В ЛЭТИ появилась магистратура для подготовки специалистов радиоэлектроники

Для обучения созданы две современные лаборатории. В первой студенты будут проектировать пассивные электронные компоненты и измерять характеристики разработок. Во второй — проводить испытания радиоэлектронных приборов на современном оборудовании.

Промышленные партнеры программы, включая НИИ «Вектор» и АО НИИ «Феррит-Домен», предоставят студентам возможность прохождения практики на своих производственных площадках. Это позволит получить опыт работы с реальными технологическими процессами.

Программа разработана в рамках концепции технологического развития России до 2030 года. Выпускники смогут трудоустроиться на предприятия радиоэлектронной промышленности, занимающиеся разработкой космической техники, телекоммуникационных сетей и специализированных микросхем.