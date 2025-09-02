В ЛЭТИ появится центр разработки электротехники мирового уровня

Основным партнером выступит Курский электроаппаратный завод — ключевое предприятие электротехнического кластера Курской области. Центр займется разработкой оборудования для машиностроения, автомобилестроения, судостроения и других отраслей промышленности.

Деятельность будет сосредоточена на четырех технологических направлениях: перспективная силовая преобразовательная техника, системы накопления электроэнергии, Internet of energy (энергопереход) и судовая электротехника. Разработки центра должны способствовать достижению технологического суверенитета в ключевых отраслях промышленности.

Как отметил ректор ЛЭТИ Виктор Шелудько, центр станет единым научно-производственным пространством, объединяющим интересы научных групп и промышленных предприятий. Планируется, что к 2031 году объем финансирования работ превысит 100 миллионов рублей ежегодно.

Центр также будет использоваться для проектной деятельности студентов Передовой инженерной школы «Электроника и электротехника». Это позволит обеспечить подготовку востребованных специалистов в области силовой схемотехники и систем автоматического управления.

Проект занял второе место в конкурсе Минпромторга России.