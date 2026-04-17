В ЛЭТИ предложили новый способ шифрования на основе хаоса

Опубликовано 17 апреля 2026, 12:021 мин.
В ЛЭТИ предложили новый способ шифрования на основе хаосаНовый метод повышает эффективность защиты информации в системах связи
Специалисты Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» разработали подход к шифрованию данных на основе теории хаоса. Как сообщили в пресс-службе вуза, метод использует явление обратимой во времени синхронизации для двух хаотических систем. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда.
В системах связи одна хаотическая система (ведущая) защищает и передает информацию, а другая (ведомая) расшифровывает ее. Ученые обнаружили, что для некоторых систем существуют короткие участки траектории, позволяющие проводить синхронизацию не только вперед, но и назад во времени. Современные вычислительные устройства могут многократно повторять эту процедуру с минимальной задержкой, достигая идеальной скоординированности. Пользователю кажется, что синхронизация произошла мгновенно.
Разработанный подход может применяться в защищенных системах хаотической связи, алгоритмах быстрого шифрования данных и высокочувствительных датчиках. Классические методы требуют гораздо более длительного сигнала для синхронизации.