В ЛЭТИ разработали метрику для оценки минимальной точности нейросетей

Опубликовано 20 мая 2026, 20:561 мин.
В ЛЭТИ разработали метрику для оценки минимальной точности нейросетейМетод помогает оценивать стабильность ИИ
В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» сообщили, что ученые вуза разработали метрику, позволяющую определять минимально допустимую точность работы нейросетевых моделей. Инструмент уже размещен в открытом доступе и может применяться в медицине, логистике, банковской сфере, маркетинге и промышленности, пишет ТАСС.
По словам доцента кафедры математического обеспечения ЭВМ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Антона Филатова, нейросети способны показывать разные результаты даже при повторном обучении на одном и том же наборе данных. Например, система анализа КТ-снимков после обучения может выдать точность выше 90%, а затем показать результат значительно ниже.
Для создания метрики специалисты около 30 раз обучили три популярные нейросети на одинаковом объеме данных. После анализа результатов ученые выявили закономерности и разработали способ оценки минимального уровня точности моделей.