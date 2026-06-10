В России
Опубликовано 10 июня 2026, 09:29
1 мин.

В ЛЭТИ разработали систему для длительного хранения донорских органов

Технология уже показала результат до 72 часов
Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» создали автоматизированную систему для сохранения и транспортировки донорских органов. Разработка предназначена для перевозки трансплантатов между медицинскими центрами на большие расстояния, пишет ТАСС.
В ЛЭТИ разработали систему для длительного хранения донорских органов

© Ferra.ru

По словам руководителя проекта, студентки четвертого курса кафедры биотехнических систем вуза Марии Крапивницкой, в основе решения лежит метод экстракорпоральной перфузии, при котором через орган вне тела человека пропускается специальный раствор или кровь. Система способна автоматически оценивать параметры трансплантата и проводить необходимые процедуры для его сохранения.

По данным разработчиков, при замене раствора каждые три часа орган можно поддерживать в пригодном состоянии длительное время. В ходе испытаний удалось сохранить орган до 72 часов, что в 12 раз превышает показатели традиционной консервации с использованием заморозки, где срок хранения составляет около четырех часов.

Сейчас технология адаптируется для работы с легкими, а в дальнейшем ее планируют применять и для других донорских органов, отметила Крапивницкая.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#наука
,
#разработка
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. В ЛЭТИ разработали систему для длительного хранения донорских органов