В ЛЭТИ разработали систему для длительного хранения донорских органов

В ЛЭТИ разработали систему для длительного хранения донорских органовТехнология уже показала результат до 72 часов
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По словам руководителя проекта, студентки четвертого курса кафедры биотехнических систем вуза Марии Крапивницкой, в основе решения лежит метод экстракорпоральной перфузии, при котором через орган вне тела человека пропускается специальный раствор или кровь. Система способна автоматически оценивать параметры трансплантата и проводить необходимые процедуры для его сохранения.
По данным разработчиков, при замене раствора каждые три часа орган можно поддерживать в пригодном состоянии длительное время. В ходе испытаний удалось сохранить орган до 72 часов, что в 12 раз превышает показатели традиционной консервации с использованием заморозки, где срок хранения составляет около четырех часов.
Сейчас технология адаптируется для работы с легкими, а в дальнейшем ее планируют применять и для других донорских органов, отметила Крапивницкая.