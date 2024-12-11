В ЛЭТИ разработали VR-сервис для обучения медицинских инженеров

В последние годы наблюдается острый дефицит квалифицированных кадров в сфере обслуживания медицинской техники. Современные устройства становятся все более сложными и дорогими, что затрудняет обучение на реальном оборудовании. При этом, воссоздание различных поломок и ситуаций для обучения часто невозможно. Чтобы решить эти проблемы, разработчики предложили модульное программное обеспечение SeVRis, которое использует VR-технологии для создания интерактивных и детализированных виртуальных моделей медицинских аппаратов.

Как сообщил руководитель проекта Руслан Суворов, данный сервис имитирует реальную работу медицинской техники, позволяя обучающимся получать практические навыки в безопасной виртуальной среде. Это исключает необходимость использования дорогостоящего оборудования и сокращает затраты на обучение.

Система SeVRis предоставляет возможность проведения практических занятий по ремонту и обслуживанию медицинской техники, что делает обучение доступным и эффективным.