В России
Опубликовано 11 декабря 2024, 15:31
1 мин.

В ЛЭТИ разработали VR-сервис для обучения медицинских инженеров

Новый сервис поможет обучать специалистов по ремонту медтехники
Молодые ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (ЛЭТИ) создали цифровую платформу для обучения медицинских инженеров с использованием виртуальной реальности (VR). Эта система предназначена для подготовки специалистов по ремонту и обслуживанию сложных медицинских устройств, таких как пульсоксиметры, аппараты МРТ и КТ.
В ЛЭТИ разработали VR-сервис для обучения медицинских инженеров

© Ferra.ru

В последние годы наблюдается острый дефицит квалифицированных кадров в сфере обслуживания медицинской техники. Современные устройства становятся все более сложными и дорогими, что затрудняет обучение на реальном оборудовании. При этом, воссоздание различных поломок и ситуаций для обучения часто невозможно. Чтобы решить эти проблемы, разработчики предложили модульное программное обеспечение SeVRis, которое использует VR-технологии для создания интерактивных и детализированных виртуальных моделей медицинских аппаратов.

Как сообщил руководитель проекта Руслан Суворов, данный сервис имитирует реальную работу медицинской техники, позволяя обучающимся получать практические навыки в безопасной виртуальной среде. Это исключает необходимость использования дорогостоящего оборудования и сокращает затраты на обучение.

Система SeVRis предоставляет возможность проведения практических занятий по ремонту и обслуживанию медицинской техники, что делает обучение доступным и эффективным.