В ЛЭТИ создадут материалы для печатной оптоэлектроники нового поколения

Главным преимуществом таких органических полупроводников считается возможность производства компонентов с использованием струйной печати и спрей-технологий. Это позволяет выпускать устройства большой площади и применять гибкие подложки, отметили в пресс-службе.

По словам инженера кафедры Фотоники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Марины Павловой, технология может использоваться при создании фотоприемников для систем связи, визуализации, спектроскопии и медицинской диагностики. Такие структуры способны снизить себестоимость производства по сравнению с решениями на основе традиционных неорганических полупроводников.