В России
Опубликовано 02 июля 2026, 08:50
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В ЛЭТИ создадут материалы для печатной оптоэлектроники нового поколения

Разработка основана на красителях
В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» сообщили, что ученые вуза создают фоточувствительные структуры для печатной оптоэлектроники. В основе исследования лежат органические соединения, производные фуллерена и фталоцианины металлов, которые относятся к распространенным красителям. Исследование выполняется в рамках государственного задания Минобрнауки России, пишет ТАСС.
В ЛЭТИ создадут материалы для печатной оптоэлектроники нового поколения

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Главным преимуществом таких органических полупроводников считается возможность производства компонентов с использованием струйной печати и спрей-технологий. Это позволяет выпускать устройства большой площади и применять гибкие подложки, отметили в пресс-службе.

По словам инженера кафедры Фотоники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Марины Павловой, технология может использоваться при создании фотоприемников для систем связи, визуализации, спектроскопии и медицинской диагностики. Такие структуры способны снизить себестоимость производства по сравнению с решениями на основе традиционных неорганических полупроводников.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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