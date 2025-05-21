В ЛЭТИ создали автономную систему экологического мониторинга на бактериях

Система использует микробные топливные элементы, где электричество вырабатывают почвенные микроорганизмы. Это позволяет отказаться от традиционных аккумуляторов, таких как литий-ионные, что делает устройство более экологичным. Однако выходное напряжение бактериальной батареи составляет всего 0,4 В, поэтому разработчики добавили преобразователи и накопители энергии.

Устройство включает модуль обработки данных и беспроводной передатчик. Когда накопленной энергии хватает для работы, система автоматически снимает показания с датчиков и отправляет их оператору. Это решение может быть полезно в заповедниках, на сельхозполях и частных участках, где сложно обеспечить постоянное энергоснабжение.