В ЛЭТИ создали автономную систему экологического мониторинга на бактериях

Опубликовано 21 мая 2025, 18:291 мин.
В ЛЭТИ создали автономную систему экологического мониторинга на бактерияхУстройство работает без литий-ионных аккумуляторов, используя энергию почвы
В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» сообщили, что ученые вуза разработали компактную систему для экологического мониторинга, которая получает энергию от бактерий. Устройство может измерять температуру, влажность, уровень загрязнения и другие параметры, передавая данные на расстояние до 10 км.
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Система использует микробные топливные элементы, где электричество вырабатывают почвенные микроорганизмы. Это позволяет отказаться от традиционных аккумуляторов, таких как литий-ионные, что делает устройство более экологичным. Однако выходное напряжение бактериальной батареи составляет всего 0,4 В, поэтому разработчики добавили преобразователи и накопители энергии.
Устройство включает модуль обработки данных и беспроводной передатчик. Когда накопленной энергии хватает для работы, система автоматически снимает показания с датчиков и отправляет их оператору. Это решение может быть полезно в заповедниках, на сельхозполях и частных участках, где сложно обеспечить постоянное энергоснабжение.