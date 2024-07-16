В ЛЭТИ создали компактную климатическую камеру для авиастроения

Специалист ЛЭТИ Данил Спицын рассказал, что камера позволяет создавать различные климатические условия, необходимые для проверки комплектующих в системах авиастроения, включая электронные компоненты для авиационных средств связи. Это новшество позволит ученым и производителям разрабатывать более надежные и долговечные отечественные технологии.

Разработка от ЛЭТИ упрощает доступ к тестированию малым производствам и научным лабораториям, специализирующимся на создании важных компонентов для сложных условий эксплуатации, например, в области авиационных систем связи.

Климатическая камера представляет собой компактный и герметичный бокс, оборудованный специализированными электронными компонентами для воссоздания различных климатических режимов. Управление устройством происходит через Telegram-бот, что делает процесс управления простым и удобным.