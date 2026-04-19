В ЛЭТИ создали модель для прогнозирования космической погоды

Несмотря на то что частицы солнечного ветра находятся далеко друг от друга, на удалении около 15 млн км от Солнца их хаотичное движение упорядочивается. Здесь плазму уже можно описывать уравнениями магнитной гидродинамики, похожими на те, что используют для обычных жидкостей. Модель позволяет определять плотность и скорость частиц у Земли с высокой точностью.

Эти данные служат основой для прогнозирования геомагнитных бурь. Зная заранее, как солнечный ветер повлияет на околоземное пространство, можно вовремя оценить риски для работы спутников и систем связи. Разработка уже внедрена в виде службы компьютерного моделирования и готова к практическому применению.

«Мы разработали службу компьютерного моделирования солнечного ветра, основанную на принципах магнитной гидродинамики. Модель рассматривает поток заряженных частиц в космосе как единую сплошную среду – подобно воде», — отметил доцент кафедры алгоритмической математики СПбГЭТУ ЛЭТИ Дмитрий Павлов.