В «ЛЭТИ» создали приложение для расчета массы протеза

Разработка «Калькулятор ИМТ при ампутации» оценивает массу частей тела с учетом пола, роста и уровня ампутации. По данным университета, алгоритм проверили на 10 пациентах с односторонними ампутациями нижних конечностей с помощью 3D-сканирования. Погрешность расчетов составила не более 1%.

Приложение предназначено для пациентов, врачей, протезистов и специалистов по реабилитации. Оно может снизить риск нарушения походки, перекоса корпуса и других проблем, связанных с неверным подбором массы протеза. Версия для Android опубликована в RuStore.