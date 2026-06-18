В «ЛЭТИ» создали приложение для расчета массы протеза

Опубликовано 18 июня 2026, 09:551 мин.
В «ЛЭТИ» создали приложение для расчета массы протезаАлгоритм помогает при реабилитации
В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» сообщили, что ученые вуза разработали мобильное приложение для расчета оптимальной массы протеза. Программа учитывает параметры человека и помогает подобрать вес конструкции с учетом сохраненной конечности, пишет ТАСС.
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Разработка «Калькулятор ИМТ при ампутации» оценивает массу частей тела с учетом пола, роста и уровня ампутации. По данным университета, алгоритм проверили на 10 пациентах с односторонними ампутациями нижних конечностей с помощью 3D-сканирования. Погрешность расчетов составила не более 1%.
Приложение предназначено для пациентов, врачей, протезистов и специалистов по реабилитации. Оно может снизить риск нарушения походки, перекоса корпуса и других проблем, связанных с неверным подбором массы протеза. Версия для Android опубликована в RuStore.