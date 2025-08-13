В ЛЭТИ создали систему защиты SIM-карт от кибератак

Опубликовано 13 августа 2025, 08:151 мин.
В ЛЭТИ создали систему защиты SIM-карт от кибератакРазработка анализирует энергопотребление смартфонов
В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» сообщили, что специалисты вуза разработали систему для обнаружения кибератак на SIM-карты. Комплекс выявляет подозрительную активность, отслеживая изменения в энергопотреблении мобильных устройств.
© Ferra.ru
Как пояснили в университете, SIM-карты часто становятся мишенью злоумышленников, поскольку обеспечивают доступ к связи и интернету. Новая система состоит из четырёх модулей: проверки данных, анализа, управления и криптозащиты. Она автоматически обнаруживает аномалии в работе устройства.
По словам младшего научного сотрудника Анастасии Пономарёвой, метод позволяет находить уязвимости до того, как ими воспользуются хакеры. Это даёт возможность заранее принять защитные меры.
Разработка выполнена в рамках грантового проекта университета. Как отметила руководитель лаборатории Алла Левина, система будет полезна специалистам по кибербезопасности для профилактики атак на мобильные устройства.