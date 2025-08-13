В ЛЭТИ создали систему защиты SIM-карт от кибератак

Как пояснили в университете, SIM-карты часто становятся мишенью злоумышленников, поскольку обеспечивают доступ к связи и интернету. Новая система состоит из четырёх модулей: проверки данных, анализа, управления и криптозащиты. Она автоматически обнаруживает аномалии в работе устройства.

По словам младшего научного сотрудника Анастасии Пономарёвой, метод позволяет находить уязвимости до того, как ими воспользуются хакеры. Это даёт возможность заранее принять защитные меры.

Разработка выполнена в рамках грантового проекта университета. Как отметила руководитель лаборатории Алла Левина, система будет полезна специалистам по кибербезопасности для профилактики атак на мобильные устройства.