В Липецке открылся первый Бизнес ГигаХаб для обучения работе с ИИ

Обучение построено по программе «GigaChat Enterprise: внедрение ИИ-агентов в бизнес» и использует методологию «равный равному». Однодневный очный курс включает написание промптов, создание корпоративного хранилища знаний, настройку RAG-архитектуры без кода и расчет экономической эффективности. В финале участники представят готовый проект внедрения для реальной бизнес-ситуации.

Как отметил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, после обучения руководители будут готовы к внедрению платформы с технической точки зрения. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов добавил, что участники смогут создавать ИИ-агентов даже без глубоких знаний программирования.