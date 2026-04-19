В Липецке открылся первый Бизнес ГигаХаб для обучения работе с ИИ

Опубликовано 19 апреля 2026, 13:57
В Липецке открылся первый Бизнес ГигаХаб для обучения работе с ИИРуководители научатся создавать агентов
В липецком кампусе «Школы 21» начал работу первый региональный обучающий Бизнес ГигаХаб. Проект предназначен для руководителей организаций, аналитиков и ИТ-команд. Участники научатся создавать и внедрять агентов на базе искусственного интеллекта (ИИ) на платформе ГигаЧат Бизнес.
Обучение построено по программе «GigaChat Enterprise: внедрение ИИ-агентов в бизнес» и использует методологию «равный равному». Однодневный очный курс включает написание промптов, создание корпоративного хранилища знаний, настройку RAG-архитектуры без кода и расчет экономической эффективности. В финале участники представят готовый проект внедрения для реальной бизнес-ситуации.
Как отметил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, после обучения руководители будут готовы к внедрению платформы с технической точки зрения. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов добавил, что участники смогут создавать ИИ-агентов даже без глубоких знаний программирования.