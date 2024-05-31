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В России
Опубликовано 31 мая 2024, 20:37
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В Липецкой области будут тестировать сельхозтехнику с ИИ

И не только
Губернатор Игорь Артамонов провел встречу с руководителем компании Cognitive Technologies, Ольгой Усковой. Они обсудили возможности применения искусственного интеллекта в сельском хозяйстве региона.
В Липецкой области будут тестировать сельхозтехнику с ИИ

© Ferra.ru

Компания Cognitive Technologies специализируется на разработке автопилотов на основе ИИ для сельскохозяйственной техники.

Артамонов подчеркнул, что некоторые агрофирмы области уже используют беспилотные технологии в работе, и обсудил перспективы сотрудничества с разработчиками ИИ. Они также обсудили возможность обучения местных специалистов особенностям работы с умной сельскохозяйственной техникой.

Ожидается, что сотрудничество приведет к увеличению производительности сельского хозяйства и созданию новых рабочих мест, включая операторов умных тракторов.

Кроме того, обсуждались возможности использования производственных мощностей и квалифицированных кадров области для производства узлов и деталей для систем автономного управления Cognitive Pilot.