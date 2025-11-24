В Липецкой области ИИ обработал 27 тысяч обращений граждан

Общее количество обращений в службу за этот период достигло 655,5 тысячи звонков. Только в октябре было принято более 84 тысяч заявок, что свидетельствует о высоком спросе на услуги диспетчерской службы, отметил Артамонов.

ЕДС выступает ключевым каналом связи между жителями и государственными структурами. По словам губернатора, служба принимает заявки по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, здравоохранения и социальной защиты. В регионе продолжают совершенствовать работу системы для обеспечения оперативной помощи гражданам.