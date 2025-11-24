В Липецкой области ИИ обработал 27 тысяч обращений граждан

Опубликовано 24 ноября 2025, 23:061 мин.
В Липецкой области ИИ обработал 27 тысяч обращений гражданГолосовой помощник «Ника» помогает диспетчерской службе
Единая диспетчерская служба (ЕДС) Липецкой области за десять месяцев 2025 года использовала голосового помощника «Ника» для обработки примерно 27 тысяч обращений. В октябре искусственный интеллект самостоятельно обслужил 3 тысячи вызовов, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Общее количество обращений в службу за этот период достигло 655,5 тысячи звонков. Только в октябре было принято более 84 тысяч заявок, что свидетельствует о высоком спросе на услуги диспетчерской службы, отметил Артамонов.
ЕДС выступает ключевым каналом связи между жителями и государственными структурами. По словам губернатора, служба принимает заявки по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, здравоохранения и социальной защиты. В регионе продолжают совершенствовать работу системы для обеспечения оперативной помощи гражданам.