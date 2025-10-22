В Липецкой области оптимизировали здравоохранение с помощью ИИ

Для анализа и оптимизации процессов использовали инструмент Process Mining. Он позволяет выполнять задачи, которые раньше занимали до 10 дней, всего за три минуты. Это привело к снижению временных потерь при работе с пациентами на 35% и уменьшению финансовых потерь по результатам проверок страховых компаний на 11%.

Ранее в Минздраве России отметили эффективность искусственного интеллекта (ИИ) в процессе разработки новых лекарственных препаратов. Заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев заявил, что современные возможности ИИ позволяют ускорять и удешевлять работу исследователей на ранних этапах создания лекарств.