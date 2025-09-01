В Липецкой области открыли филиал медицинского университета

Как сообщил глава области, учреждение оснащено современным оборудованием, соответствующим уровню лучших медицинских вузов страны. В учебном процессе используются различные тренажеры для отработки практических навыков и VR-технологии для изучения анатомии.

При поддержке Военно-медицинской академии имени Кирова в филиале создан анатомический музей. Это позволит студентам углубленно изучать строение человеческого тела.

Первый набор включает выпускников медицинских классов и практикующих медиков. Среди учащихся есть сотрудники скорой помощи, которые планируют стать врачами. Все студенты выразили желание помогать людям и развиваться в профессии.