В Липецкой области открыли филиал медицинского университета

Опубликовано 01 сентября 2025
В Липецкой области открыли филиал медицинского университетаУчебное заведение оснащено современным оборудованием
В Липецкой области состоялось торжественное открытие филиала Российского университета медицины. В церемонии приняли участие губернатор региона Игорь Артамонов и министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Как сообщил глава области, учреждение оснащено современным оборудованием, соответствующим уровню лучших медицинских вузов страны. В учебном процессе используются различные тренажеры для отработки практических навыков и VR-технологии для изучения анатомии.
При поддержке Военно-медицинской академии имени Кирова в филиале создан анатомический музей. Это позволит студентам углубленно изучать строение человеческого тела.
Первый набор включает выпускников медицинских классов и практикующих медиков. Среди учащихся есть сотрудники скорой помощи, которые планируют стать врачами. Все студенты выразили желание помогать людям и развиваться в профессии.