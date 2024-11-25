В Липецкой области создали онлайн-каталог ремесленных изделий

Опубликовано 25 ноября 2024, 21:261 мин.
В Липецкой области создали онлайн-каталог ремесленных изделийПроект поддержит мастеров и станет визитной карточкой региона
В Липецкой области запустили онлайн-каталог ремесленной продукции местных мастеров. Необычность проекта в том, что разработчиками сайта стали ученики областной Школы креативных индустрий.
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По словам губернатора региона Игоря Артамонова, школьники трудились над созданием платформы вместе с экспертами Центра развития креативных индустрий и ремесленниками Липецкой области. Каталог призван собрать воедино все многообразие местных ремесел и станет важным инструментом для продвижения продукции.
Артаманов отметил, что проект окажет значительную поддержку малому бизнесу. Онлайн-каталог поможет мастерам повысить узнаваемость их изделий и найти новых покупателей. По его словам, это еще один шаг в развитии креативных индустрий региона, который способствует росту числа предпринимателей, работающих в этой сфере.