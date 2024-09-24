В Липецком музее начал проводить эксурсиии робот

Робот оснащен информацией об истории Липецкой области, о самом музее и ответами на часто задаваемые вопросы. Он сможет общаться с посетителями, проводить их по залам и рассказать об экспонатах.

Современный робот был приобретен благодаря национальному проекту «Культура», который направлен на модернизацию выставочного пространства музея. На техническое обновление было выделено 32,8 миллиона рублей. В настоящее время три обновленные экспозиции уже открыты, а в конце года планируется открытие еще двух, отметили в пресс-службе правительства.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отметил, что использование современных технологий помогает поддерживать интерес молодежи к истории родного края. Модернизация также включает интерактивные устройства с дополненной реальностью и современные аудиогиды, что создаст комфортные условия для посетителей.