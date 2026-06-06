В «ЛизаАлерт» оценили пользу доступа к городскому видеонаблюдению

Опубликовано 06 июня 2026, 09:341 мин.
В «ЛизаАлерт» оценили пользу доступа к городскому видеонаблюдениюКамеры могли бы ускорить поиски людей
Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» считает, что доступ к системам городского видеонаблюдения мог бы значительно повысить эффективность поиска пропавших людей. По оценке руководителя отряда Григория Сергеева, это позволило бы находить тысячи человек ежегодно, пишет ТАСС.
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Он отметил, что в городах уже действует объединенная сеть камер с функцией видеоаналитики, однако у добровольцев нет к ней доступа. При этом, по его словам, речь идет о больших объемах данных, которые могли бы использоваться для ускорения поисков.
В качестве примера он привел Москву, где установлено около 200 тысяч камер. За час работы система формирует примерно 200 тысяч часов видеозаписей. По его мнению, применение технологий распознавания лиц и видеоаналитики позволило бы быстрее находить людей и завершать поисковые операции.