В «М.Видео» и «Эльдорадо» появилось возможность оплаты «улыбкой»

Для внедрения технологии было установлено 3380 новых терминалов, поддерживающих пять способов оплаты: картой, через QR-код, NFC, платежный стикер и, конечно, по биометрии. Система биометрической идентификации позволяет безопасно и мгновенно проводить операции, точно определяя личность клиента.

Сбер, запустивший эту технологию летом 2023 года, стал первым в мире, кто массово внедрил биометрические платежи. Уже более 30 миллионов пользователей подключились к сервису, а количество терминалов, поддерживающих оплату по улыбке, скоро превысит миллион.

Для дополнительной безопасности при оплате свыше определенной суммы пользователи могут установить код безопасности. Это позволяет обеспечить высокий уровень защиты при каждой покупке.